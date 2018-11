controlli movida

Sequestrato centro estetico abusivo e controlli nei locali della movida di Palermo

La Polizia Municipale al fine di tutelare la salute pubblica ed il riposo dei residenti, ha sequestrato un centro estetico abusivo in via delle Pergole è denunciato per disturbo della quiete pubblica un pub di piazza Sant'Euno.

La Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli notturni predisposti dal Comandante Gabriele Marchese al fine di tutelare la salute pubblica ed il riposo dei residenti, ha sequestrato un centro estetico abusivo in via delle Pergole e denunciato la coppia di gestori per esercizio abusivo della professione, mentre il titolare di un pub di piazza Sant’Euno è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica.

Inoltre, per le violazioni riscontrate, sono state irrogate sanzioni per un importo totale di oltre 12.000 euro.

Quando gli agenti del Caep, il nucleo predisposto ai controlli sulle attività produttive, sono arrivati all’interno del centro estetico di via delle Pergole, a Ballarò, hanno constatato che la coppia di gestori, un uomo e una donna, conducevano l’attività di parruccheria, trattamenti estetici e vendita al dettaglio di prodotti di bellezza, nella totale mancanza di autorizzazioni.

Entrambi sprovvisti della qualifica di acconciatore professionale, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione.

Lunga la lista delle violazioni: dalla mancata iscrizione obbligatoria dell’attività all'albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, all’apertura della partita Iva presso l’agenzia delle entrate

Nessuna certificazione dell’Asp, l’azienda sanitaria provinciale, in merito alla salubrità dei luoghi ed alle condizioni igienico sanitarie dei locali.

Oltre alle sanzioni per un importo totale di oltre 6.500 euro, gli agenti hanno proceduto all’immediata chiusura dell’attività con l’apposizione dei sigilli ad esecuzione del sequestro.

Invece, in piazza Sant'Euno, il titolare di un pub che emetteva musica ad alto volume all’esterno del locale è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica e le apparecchiature musicali sono state sequestrate.

Un’area all’interno del locale adibita e attrezzata alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati, è stata sequestrata perché senza autorizzazioni e quindi abusiva.

Le altre violazioni riscontrate hanno riguardato la mancanza dell'apparecchio alcol test, della prescritta segnaletica orizzontale (striscia verde) prevista dal regolamento comunale per delimitare lo spazio di suolo pubblico concesso nell’autorizzazione comunale.

Inoltre è stata riscontrata la mancanza del listino prezzi cocktail ed il barman dedito alla mescita risultava sprovvisto del prescritto attestato haccp per barman (categoria alimentarista) indispensabile per certificare che il lavoratore possiede le necessarie conoscenze e competenze in materia di sicurezza ed igiene alimentare.

Per concludere il giro dei controlli, gli agenti hanno verificato la chiusura dei locali di Ballarò sottoposti a sequestro nei precedenti servizi, riscontrandone la generale osservanza.

