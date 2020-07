Rifiuti

Sequestrato container utilizzato per rifiuti speciali e pericolosi in via Belmonte Chiavelli

La polizia municipale ha sequestrato un container destinato allo stoccaggio di rifiuti.

Pubblicata il: 22/07/2020

La polizia municipale, rende noto che, nell'ambito delle azioni finalizzate al contrasto ai reati ambientali e al rispetto delle norme volte alla salvaguardia della salute pubblica, ha sequestrato un container destinato allo stoccaggio di rifiuti che si trova all'interno di un'area di parcheggio in via Belmonte Chiavelli.

Gli agenti del nucleo tutela vivibilità e igiene urbana, in abiti civili e con auto civetta, hanno scoperto, dopo aver seguito un autocarro carico di rottami ferrosi che transitava in viale Regione Siciliana, che all’interno di un’area di parcheggio in via Belmonte Chiavelli venivano gestiti illecitamente, dentro un container di circa 16 metri quadrati, rifiuti speciali e pericolosi.

Tra il materiale rinvenuto c’erano anche RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche) consistenti in accumulatori di piombo, condizionatori dismessi, pannelli fotovoltaici in disuso, cavi e avvolgimenti elettrici, plastiche e parti meccaniche di motori.

Il quarantanovenne che gestiva illecitamente i rifiuti, A.C., è stato segnalato all’autorità giudiziaria e il container è stato posto sotto sequestro penale.

Fonte: Polizia Municipale

