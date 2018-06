parcheggio abusivo

Sequestrato il parcheggio dell'ospedale Civico, sarebbe abusivo

Il parcheggio dell'ospedale Civico di Palermo, in via Carmelo Lazzaro, è stato chiuso perché abusivo.

Il parcheggio dell'ospedale Civico di Palermo, in via Carmelo Lazzaro, è stato chiuso perché abusivo. Gli agenti del Nucleo di controllo delle attività produttive della polizia municipale hanno accertato che la società che gestisce l'area di sosta estesa circa 3.500 metri risulta priva di autorizzazione alla conduzione dell'attività.

Nelle more dell'apposizione dei sigilli, dopo che le circa cento auto presenti all'interno saranno consegnate ai legittimi proprietari, si procederà al definitivo sequestro con esclusione dell'area di esclusiva competenza dell'azienda ospedaliera.

Ma il direttore generale dell’azienda ospedaliera Civico, Giovanni Migliore, ha dichiarato:"Si ritiene utile precisare che, al contrario di quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, nessun provvedimento giudiziario o di sequestro ha interessato gli spazi destinati a parcheggio dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli".

Secondo l’azienda il sequestro riguarderebbe un parcheggio realizzato su area comunale antistante l’ospedale civico e non ricadente all’interno del perimetro del medesimo ospedale e in effetti la via Carmelo Lazzaro sorge di fronte all’ingresso storico dell’Ospedale

