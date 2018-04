barcarello

Sequestrato lido a Barcarello, utilizzato come deposito per rifiuti speciali

Questa mattina i vigili e la capitaneria di porto hanno sequestrato un lido abusivo sul litorale di Barcarello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2018 - 16:23:13 Letto 359 volte

Questa mattina i vigili e la capitaneria di porto hanno sequestrato un lido abusivo sul litorale di Barcarello. Durante il sopralluogo, pianificato nell’ambito di controlli volti al contrasto dei reati ambientali, le guardie costiere e gli agenti del nucleo controlli attività commerciali su area pubblica hanno appurato la presenza di una piattaforma in legno abbandonata e priva di ogni autorizzazione. Si tratta di un ex lido balneare, con autorizzazione scaduta, utilizzato come deposito per rifiuti speciali.

"L’area - fanno sapere dagli uffici comunali - era in stato di rovina ed era utilizzata come deposito di rifiuti speciali. È stata identificata come luogo pericoloso per la pubblica incolumità a causa del danno ambientale prodotto dai detriti che imbrattano l’ecosistema marino della costa di via Barcarello. Sono in corso gli accertamenti per individuare i proprietari dei materiali e della struttura. Nel contempo è stato richiesto al giudice il sequestro preventivo del lido".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!