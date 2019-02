incidenti stradali

Serie di incidenti stradali a Palermo, il bilancio

Continuano gli incidenti stradali a Palermo. Tre persone sono rimaste ferite in altrettanti sinistri nel giro di poche ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2019 - 15:42:30 Letto 438 volte

Continuano gli incidenti stradali a Palermo. Tre persone sono rimaste ferite in altrettanti sinistri nel giro di poche ore. Un motociclista di 40 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Villa Sofia dopo un incidente, avvenuto ieri pomeriggio nella zona di via Leonardo da Vinci.

Secondo una prima ricostruzione degli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Successivi esami avrebbero rivelato che il centauro aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito.

Altri incidenti nella notte. Un'auto si è schiantata nel Lungomare Cristoforo Colombo, con una persona ferita, e un altro in via Messina Marine, all'altezza di Largo Ravenna, con uno scontra tra un'auto e una moto: un centauro è rimasto ferito ma le sue condizioni non sono gravi.

Questa mattina schianto in viale Regione Siciliana, con un uomo è andato a sbattere a bordo della sua Vespa in viala Regione Siciliana: le sue condizioni non sono gravi. Altro incidente in via Empedocle Restivo: schianto tra due auto, una si ribalta, con un ferito non grave e traffico in tilt.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!