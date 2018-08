furti in abitazione

Sette furti tra Bolognetta, Misilmeri e Altavilla Milicia: i colpevoli hanno un volto

La coppia di ladri palermitani faceva base a Villabate, a incastrarli le immagini di videosorveglianza e i tabulati telefonici. Nel commettere i furti, uno dei due ha anche violato i domiciliari

Pubblicata il: 27/08/2018

Hanno un volto i responsabili dei furti in appartamento ai danni di cittadini dei comuni di Bolognetta, Misilmeri e Altavilla Milicia: a seguito di un'articolata attività investigativa dei carabinieri, i palermitani Nunzio Oddo e la convivente Marianna Tramuto sono stati arrestati con l’accusa di furto in abitazione aggravato e in concorso.

Oddo è residente a Noto, nel siracusano, mentre la convivente a Misilmeri, ma entrambi risultano domiciliati a Villabate: da lì pianificavano i colpi in abitazione nel palermitano. Inoltre, l'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la donna è comunque un volto noto alle forze dell'ordine. La coppia è stata incastrata dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dall’analisi dei tabulati telefonici, che hanno permesso di accertare sette furti tra il 3 febbraio e il 17 marzo. Attraverso le perquisizioni sono stati poi recuperati vari monili in oro e altri oggetti, tutti proventi dei furti riconosciuti dai legittimi proprietari.

Data la violazione della misura cautelare a cui era sottoposto durante i furti, Oddo è stato condotto al carcere di Termini Imerese; domiciliari invece per la Tramuto, presso la sua abitazione di Villabate. Sono in corso ulteriori indagini dei Carabinieri al fine di identificare ulteriori complici dei due.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

