Sette milioni dal Governo Musumeci per ristrutturare la caserma ''Dalla Chiesa''

Oltre sette milioni per risanare la caserma ''Carlo Alberto Dalla Chiesa'' di Palermo. Falcone: ''Investiamo su uno storico presidio di legalitÓ''.

Ammonta a oltre sette milioni di euro la cifra assegnata dal Governo Musumeci al risanamento della storica caserma "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Palermo, sita in via Vittorio Emanuele e sede del comando Legione Sicilia dell’arma dei carabinieri.



L’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha formalizzato il decreto di finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, che prevede la manutenzione straordinaria dell’immobile e il miglioramento della fruibilità dei suoi aspetti monumentali. Previsto inoltre l’adeguamento a norme di sicurezza e standard di sostenibilità energetica, oltre agli interventi di risanamento su coperture e prospetti.



«Il Governo Musumeci - commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - aggiunge un altro, prestigioso, tassello alla più ampia strategia di investimenti su caserme e presidi di legalità, a tutela delle garanzie di sicurezza dei cittadini e per migliori condizioni di lavoro alle forze dell’ordine. La caserma di via Vittorio Emanuele avrà così quegli interventi manutentivi da tempo attesi, a difesa dell’integrità del patrimonio infrastrutturale pubblico».

