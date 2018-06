Turning show

Sexy car wash a San Cipirello, il riluttante spettacolo che mercifica la donna

Un car wash si trasforma in uno spettacolo sexy vietato ai minori di 14 anni. No, non è l'incipit di un film erotico ma un fatto realmente accaduto a San Cipirello qualche giorno fa.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 28/06/2018

Domenica mattina, infatti, in piazza Liborio Mannino, i cittadini di San Cipirello hanno assistito ad uno spettacolo che non dimenticheranno tanto presto. In occasione del “Turning show valle Jato”, organizzato da un gruppo di appassionati col patrocinio del Comune, una provocante “ballerina” in slip e reggiseno (che lasciavano poco spazio all’immaginazione) ha posato accanto alle auto, come nel più abusato dei cliché. Insomma la tipica mercificazione della donna a cui siamo tanto abituati. Ma fin qui è tutto nella norma. La modella, come da copione, ha coinvolto anche il pubblico in giochi maliziosi e ammiccanti tra schiuma e spruzzi d’acqua, simulando anche una sorta di rapporto sessuale con un “malcapitato”. Il tutto nella piazza antistante il centro di aggregazione giovanile dedicato a Falcone e Borsellino. Ad assistere allo spettacolo, decisamente fin troppo “hot”, c’erano tanti uomini, numerose donne, ma anche ragazzini e ragazzine.

La prima a protestare è stata il consigliere d’opposizione Marianovella Termini: “Ritengo che quanto è accaduto sia vergognoso ed irrispettoso nei confronti dei Sancipirellesi. Ben accette sempre le iniziative culturali e sportive ma non dal tenore altamente volgare come quelle di ieri, e alla presenza di minori". Poco dopo sono arrivate le scuse del sindaco Vincenzo Geluso, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco: “Chiedo scusa a tutti per quello che è successo non pensavamo che si sarebbe esagerato in questa maniera, era andato tutto bene nelle manifestazioni precedenti. Che dirvi anche se non eravamo presenti abbiamo le nostre colpe, mi dispiace immensamente chiedo scusa nuovamente. Anche negli anni passati qualche cosa era successo ma non esistevano mezzi di comunicazioni così veloci, quindi qualcuno potrebbe evitare di scrivere certe cose. Ma non importa il passato è passato. Il mio maestro mi ha sempre detto, chiedere scusa è un atto di forza e non di debolezza”.

Ma di certo non bastano le frettolose scuse del sindaco per placare la polemica. Le immagini dello spettacolo, a dir poco disdicevole, hanno fatto il giro del web e ben presto è arrivata anche la replica della ragazza protagonista dello show. “Non mi aspettavo di finire sui giornali e sui siti. Provo vergogna per la mia famiglia che ha visto quelle immagini”, ha raccontato la giovane pagata 60 euro per arricchire il calendario dell’evento “Tuning show valle Jato”. “Per questo – racconta - ho chiesto i nomi di tutte le persone iscritte al raduno per sapere chi ha diffuso quelle immagini. Intendo denunciare tutti. Perché per colpa di quanto è successo sarò costretta ad andare fuori dalla Sicilia”. Non era la prima volta che la 22enne palermitana si esibiva in pubblico. “In genere – ci dice - lavoro in discoteca, dove però nessuno manda video e foto ai giornali e ai siti”. La ragazza ha raccontato i retroscena dello spettacolo che ha suscitato scalpore: “Gli organizzatori mi avevano chiesto di prendere tra il pubblico una persona che era stata scelta in precedenza per fare quella scena che ormai hanno visto tutti”.

Forse bisognerebbe ricordare alla ragazza che nell’era di internet e della digitalizzazione tutto finisce sul web tempestivamente, senza via di scampo. E non c’è da stupirsi così tanto se le immagini del suo spettacolino hanno fatto il giro sui social così in fretta.

La vicenda si commenta da sé e sono tante le cose che lasciano senza parole. Innanzitutto ci si chiede come sia possibile lasciare che uno spettacolo del genere si svolga di domenica mattina, quando in giro ci sono tanti bambini. Qualcuno potrebbe obiettare che di certo i ragazzini non si scandalizzano per questo genere di cose, ma forse per questo bisogna lasciare che spettacoli di questo tipo avvengano sotto gli occhi di tutti? È questa l’immagine della donna che vogliamo dare ai più giovani? Perché di questo si tratta, mostrare un’immagine assolutamente sessista del ruolo della donna, relegata a oggetto del desiderio nelle mani degli uomini.

Inoltre, che rispetto può avere di sé una donna che mercifica se stessa in questo modo? Che usa il proprio corpo come oggetto per allietare i maschi in calore? In molti hanno commentato la vicenda dicendo che la ragazza non ha fatto niente di male, ma a queste persone verrebbe da chiedere: “Diresti la stessa cosa se fosse stata tua figlia?”. Guardare quelle immagini provoca un’immensa vergogna e anche tanta rabbia. È quasi un’offesa nei confronti di tutte quelle donne che ogni giorno lottano contro gli stereotipi di genere, che cercano in tutti i modi di affermarsi in una società ancora fortemente maschilista. E poi arriva qualcuno a cui basta dimenare il sedere per procurarsi da vivere. E molti uomini credono sia così per tutte, come se ogni donna fosse disposta a farlo. Il punto qui non è ciò che una donna può o non può fare del proprio corpo, ma bisogna pensare anche agli enormi sacrifici che sono stati fatti e che ogni giorno si fanno per disancorare la figura femminile dal concetto di concubina che soddisfa i desideri dell’uomo e che usa solamente il proprio corpo per ottenere ciò che vuole.

E che rispetto hanno gli uomini nei confronti delle donne se si divertono ad assistere a squallidi spettacolini come questi? È vero, se metti un pezzo di carne in una gabbia di leoni, questi la guarderanno con desiderio e alla fine le salteranno addosso. Ma il punto è che non si trattava di un pezzo di carne - sebbene sembrava lo fosse - ma di una donna, un essere che dovrebbe essere una loro pari.

Ma oltre alle polemiche non sono mancate le persone che hanno difeso la ballerina, accusando chi ha condannato l’episodio di essere dei puritani. Qui però non si tratta di essere dei puritani o eccessivamente pudichi, bensì la questione riguarda l’immagine che si vuole dare della donna, del suo ruolo nella società. Spesso oggi, complici anche i programmi televisivi e internet, il confine tra libertà e volgarità eccessiva si è reso fin troppo labile. Se un tempo la pudicizia e il rispetto erano la buona norma, oggi sono una rarità e addirittura si viene attaccati se si va controcorrente e si condanna la volgarità.

Forse la prossima volta che si organizzano spettacoli del genere bisognerebbe pensare a tutti quei ragazzini che assistendo a certe scene potrebbero farsi un’idea sbagliata di come funziona il mondo, perché se per molti uomini e donne ormai non c’è più niente da fare e la loro mentalità non può essere cambiata, si è ancora in tempo per educare i più giovani al rispetto per se stessi e verso gli altri.

