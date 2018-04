Rivoluzione Sferracavallo

Sferracavallo cambierà volto: Orlando incontra i residenti, tante le novità in arrivo

Fermata del tram, spostamento del mercatino e interventi al lungomare di Barcarello sono solo alcune delle iniziative in progetto per la borgata palermitana

Novità all’orizzonte, sul mare di Sferracavallo. Ieri il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, alcuni assessori, i presidenti delle società partecipate, il comandante della polizia municipale, il presidente di circoscrizione e quello della commissione Attività produttive del Consiglio comunale, hanno incontrato i residenti della borgata per ascoltare le loro opinioni su svariate criticità da risolvere, e prendere importanti decisioni riassumibili con un assunto: Sferracavallo non è stata dimenticata, e se ne avranno le prove.

Varie le novità in vista: annunciata la fermata del tram in prossimità di quella del passante ferroviario, con annessa riqualifica dell’area pedonale tra le stazioni per mezzo di fondi del “Patto per il sud”; approvata la ricerca di una nuova destinazione per il mercatino settimanale di via del Mandarino; accolte anche le richieste di miglioramento della vivibilità, con l’istituzione di isole pedonali e di un punto per la raccolta differenziata in piazza Beccadelli, la generale riqualifica della borgata ad opera di Reset e Coime, e interventi sul lungomare di Barcarello mirati a renderlo più bello e sicuro grazie al rifacimento di illuminazione, sede stradale e passerella in legno.

Durante l'incontro, si sono discussi anche gli interventi di edilizia scolastica realizzati negli istituti Tenente Onorato e Tacito, e l'apertura dell'asilo nido Morvillo, ed è stata comunicata la pubblicazione del bando per la realizzazione della nuova rete fognaria che eviterà gli scarichi a mare. E a proposito di mare, Orlando ha annunciato che verrà effettuato un intervento di rimozione di banchi di posidonia presenti al porto una volta approvato il bilancio.

“Sferracavallo è Palermo, Palermo è Sferracavallo”, è la frase-sintesi di Orlando sull’incontro di ieri. La volontà dell’amministrazione è quella di ridurre il gap tra Sferracavallo e il resto di Palermo, evidente nella borgata come in alcune zone periferiche della città. Il sindaco poi non ha perso occasione di lanciare un appello ai cittadini di collaborare e rendere vincenti i progetti: “La borgata di Sferracavallo ha i vantaggi e le criticità di partecipare finalmente al momento di sviluppo turistico della nostra città – ha dichiarato Orlando – Tutto questo costituisce motivo di apprezzamento per la nuova attrattività della nostra città e della bellissima borgata ma impone, da parte di tutti, un cambio culturale e un continuo adeguamento delle strutture e della viabilità”.

