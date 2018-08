centro vaccini

Sferracavallo, chiude il Centro Vaccini e si scatenano le polemiche. Ma è solo per un giorno

Fabio Costantino, vice presidente della VII Circoscrizione, aveva commentato con disappunto la decisione dell'Asl di chiudere i battenti al centro del comprensorio Sferracavallo, Marinella e Tommaso Natale. Che però non sarebbe mai stata presa

24/08/2018

Falso allarme per la sospetta chiusura del Centro Vaccini nel comprensorio di Tommaso Natale, Marinella e Sferracavallo. A suscitare la preoccupazione dei cittadini, la chiusura del centro per un giorno in un momento cruciale dell'anno - solare ma nella fattispecie anche scolastico. Il vice presidente della VII Circoscrizione, Fabio Costantino, aveva commentato così l'evento:

Un enorme disagio che penalizza i fruitori del servizio - specie i più piccoli - nella considerazione che a breve comincerà il nuovo anno scolastico. Per tale motivo ho indirizzato una nota al Responsabile del servizio, al fine di sollecitare la rapida riapertura del Centro Vaccini. Non è concepibile che l'utenza debba recarsi altrove per beneficiare di un servizio che dovrebbe essere espletato all'interno del comprensorio.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, ma non può che essere questione di tempo perché avvenga un dietrofront: in realtà la decisione di chiudere definitivamente il Centro Vaccini non sarebbe mai stata nelle mire dell'Asl. L'azienda ha presto precisato: "La struttura è rimasta chiusa solo nella giornata di martedì per una riorganizzazione interna. Tutto è tornato alla normalità".

