Sferracavallo, maxi sequestro di articoli di moda contraffatti

I 175 prodotti requisiti sono il risultato di un'operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri. Alla vista di agenti e militari, i venditori si sono dati alla fuga lasciando la merce sul posto

Pubblicata il: 29/08/2018

Operazione contro l'abusivismo commerciale e la contraffazione ieri sera a Sferracavallo, in piazza Beccadelli, a opera del Nucleo commercio su area pubblica della polizia municipale e dei carabinieri della compagnia "S. Lorenzo". Sequestrati 175 articoli contraffatti di noti marchi commerciali.

Appena hanno visto arrivare gli agenti e i carabinieri in piazza, i venditori hanno preferito fuggire via piuttosto che salvare la merce, abbandonandola sul posto. Così, gli agenti e i militari hanno proceduto al sequestro di 95 borse, 6 cinture e 74 paia di scarpe recanti i loghi, falsi e non autorizzati, di prestigiose case di moda.

Nella stessa piazza, in precedenza, vigili e carabinieri hanno sequestrato 290 articoli contraffatti e denunciato un venditore abusivo a cui sono state sequestrate 46 paia di scarpe, anch'esse contraffatte.

