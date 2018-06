mercatino

Sferracavallo, spostato il mercatino rionale

I consiglieri della VII circoscrizione annunciano il cambio di sede, ''precisa volontà dei cittadini''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/06/2018 - 09:30:51 Letto 384 volte

Era già stato annunciato dal sindaco e dai rappresentanti dell'amministrazione sul finire dello scorso aprile, adesso lo spostamento del mercatino rionale di Sferracavallo è realtà. I consiglieri comunali della VII circoscrizione annunciano l'approvazione delle nuove sedi del mercatino: il parcheggio di via Schillaci e via Tritone.

"In vista della stagione estiva e nella considerazione che a chiederla è una precisa volontà dei cittadini - si legge in una nota congiunta dei consiglieri - è stato approvato, con delibera n. 151 del 19 giugno scorso, il trasferimento del consueto mercatino rionale di Sferracavallo, da Via del Mandarino all'area parcheggio di Via Schillaci e in Via Tritone. La delibera ha trovato pieno accordo in tutto il Consiglio circoscrizionale, che di comune accordo con le Associazioni che operano sul territorio, ha realizzato uno spostamento funzionale alla viabilità della borgata marinara, oltre che alla sicurezza dei cittadini".

Alla fine dello scorso aprile il sindaco Leoluca Orlando, insieme ad alcuni assessori, ai presidenti delle società partecipate, al comandante della polizia municipale, al presidente di circoscrizione e a quello della commissione Attività produttive del Consiglio comunale, aveva incontrato i residenti della borgata per ascoltare le loro opinioni su svariate criticità da risolvere. Oltre allo spostamento del mercatino, vari gli annunci e le promesse: la fermata del tram in prossimità di quella del passante ferroviario, con annessa riqualifica dell’area pedonale tra le stazioni per mezzo di fondi del “Patto per il sud”; il miglioramento della vivibilità con l’istituzione di isole pedonali e di un punto per la raccolta differenziata in piazza Beccadelli, la generale riqualifica della borgata ad opera di Reset e Coime, e interventi sul lungomare di Barcarello mirati a renderlo più bello e sicuro grazie al rifacimento di illuminazione, sede stradale e passerella in legno.

