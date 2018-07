394° festino

Sfila la Santuzza, Palermo si unisce. La magia del Festino di Santa Rosalia

Il colore, il cibo, la sfilata: ''U Fistinu'' tra sacro e profano. La città di Palermo assiste alla grandezza della sua patrona, con la quale ha più di qualcosa in comune...

14/07/2018

La storia di Rosalia Sinibaldi può essere la storia di tanti di noi. Nasce a Palermo, ma da Palermo la vita le impone di scappare; eppure Rosalia non riesce a non tornare, nemmeno quando tenta invano di trovare la pace nella grotta sul monte Quisquina. È il “suo” Monte Pellegrino a salvarla dal caos della vita, invalicabile muro naturale dal paesaggio selvaggio. Rosalia appartiene per sempre a Cristo, ma il suo corpo è mortale e sempre più sfinito. Il 4 settembre del 1165 Rosalia viene trovata senza vita, e la sua storia di determinazione e tenacia è degna di adorazione immediata.

Non a Palermo, però, dove Rosalia diventerà la “Santuzza” solo nel 1624, quando (come narra la leggenda) le sue reliquie salveranno la città dalla peste. La storia di Santa Rosalia è la storia di Palermo, tanto tenace e temeraria quando debole e delicata, convinta di farcela con le proprie forze eppure nei guai se nessuno l’aiuta. Forse è per questo che la vita di Palermo è un tutt’uno con quella di Rosalia; forse è per questo che ogni anno, nella notte tra il 14 e il 15 luglio Rosalia, la Santuzza, sfila per le vie di un’orgogliosa città in festa.

O per meglio dire, che celebra un Festino: il 394° della storia di Palermo. “U Fistìnu” 2018, tradizionale corteo storico, è un mix di folklore e religione che trova il suo culmine nei tradizionali fuochi d’artificio. Autentico scrigno di tradizioni, il Festino è un evento che attira in città decine di migliaia di turisti. Nella magica notte tra oggi 14 e domani 15 luglio, migliaia di palermitani (e non solo) accompagneranno la lunga marcia del Carro della Santuzza, che si muoverà dalla Cattedrale al Foro Italico, passando prima per piazza Bologni, Quattro Canti e Porta Felice, il maestoso ingresso al quartiere Cassaro che dà sul mare. Poi, il cielo del foro Umberto I illuminato a giorno dai fuochi d’artificio. Negli secoli il Festino ha subito delle evoluzioni, ma è rimasta intatta l’aura di devozione e tradizione che accompagna gli eventi clou dell’iniziativa: il grande corteo di domani 14 luglio, che precederà la sfilata del Carro trionfale, e la processione conclusiva di domenica 15 luglio, con le reliquie della Santa che attraverseranno la città di Palermo contenute nell’Urna argentea, tra due ali di folla.

Ma nessuna festa palermitana sarebbe degna di tale definizione, se tra i protagonisti assoluti non ci fosse anche il cibo. Il Festino di Santa Rosalia non è un’eccezione, e durante le celebrazioni è quasi d'obbligo consumare pietanze che fanno parte della tradizione popolare palermitana: la pasta con le sarde, i “babbaluci” (lumache bollite con aglio e prezzemolo), lo sfincione, il polpo bollito, “calia e simenza”, la pannocchia bollita e l’anguria. Sia chiaro ai non Palermitani o a chi avesse semplicemente voglia d'altro: se sopraggiungesse il desiderio di un panino con la milza o di un piatto di spaghetti alle vongole, l'infinita possibilità di scelta offerta dal Centro Storico non contribuirebbe a farne un problema.

Chi vive a Palermo o chi nella vita riesce anche solo a visitarla, sa che la città e l'arte sono una cosa sola. Lo sono talmente tanto che è difficile distinguere gli oggetti di uso quotidiano dalle opere millenarie ereditate da dominazioni passate, gli edifici rivisitati dei nostri tempi da quelli che ancora oggi appartengono al passato immutabile. Così, anche il Carro trionfale, anima del Festino, non è soltanto apparato scenico ed allegorico ma vera opera contemporanea d’artista. Idealmente trascinato da buoi, ha la forma di un vascello, con a poppa una struttura architettonica alla cui sommità è issata una statua di Santa Rosalia nel pieno della sua gloria. Lungo il percorso è accompagnato dal suono dei musici, che trovano posto su di esso. Il primo carro è stato realizzato nel 1686 e - com’è ovvio pensare - nel corso dei secoli ha subito diverse evoluzioni; impressi nelle menti dei palermitani quelli progettati da P. Amato, A. Palma e G. Bonomo.

Non sarà ufficialmente la capitale del mondo com’era considerata un tempo, ma Palermo può gridare al mondo di essere Capitale Italiana della Cultura 2018: la cultura della “palermitanità” come stile di vita, come forza motrice di un intero popolo e come spinta umana in direzione dell’unione tra diversi, del fronteggiare i problemi a testa alta, del darsi una mano senza fare domande. Il Festino è un’occasione in più per rivendicare un’identità che mai vacilla negli anni, nonostante le continue difficoltà che vessano la città e le continue debolezze che, come nel caso di Rosalia, la danneggiano nel fisico. E poco importa se nei due giorni "di fuoco" i nostri peggiori pensieri vanno ai vigili che ci sbarrano le strade; temporaneamente non è un ostacolo la quotidiana battaglia politica che imperversa, dal Centro Storico alla periferia, per determinare chi davvero sia capace di governare la “bestia selvatica” Palermo; ridotta all’osso è la differenza di classe o di reddito, perché l’importante è assistere al passaggio della maestosa Rosalia e magari, perchè no, strapparle la grazia di un piccolo favore. Quando sfila la Santuzza, Palermo è una.

