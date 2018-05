tentato furto

Sfondano la vetrina di Gucci con l'auto ma non portano via niente, colpo fallito in via Libertà

Attimi di paura ieri notte, quando l'auto ha infranto la vetrina in retromarcia. Nessuna refurtiva e ladri ancora in fuga

Come un fulmine a ciel sereno. Ieri sera nel negozio Gucci di via Libertà è letteralmente piombata una Smart Forfour bianca sfondandone la vetrina, con a bordo dei malviventi intenzionati a trafugare gli accessori del noto marchio di moda.

I ladri avevano pianificato anche il preciso orientamento della macchina al momento della distruzione della vetrina, entrando in retromarcia per ridurre al minimo i danni agli occupanti e forse per caricare la refurtiva anche nel bagagliaio, come visto in altre occasioni analoghe.

Qualcosa però dev'essere andato storto, e i ladri si sono dati alla fuga. Di loro nessuna traccia. Dai rilevamenti degli agenti di polizia, andati avanti per tutta la notte, nessun oggetto all'interno del negozio è risultato mancante.

