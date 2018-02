sfratti

Palermo, Sfratti a Villabate, CasaPound: "no a sgombero coatto"

06/02/2018

Palermo, 6 feb - "Ci hanno già provato 2 volte" - racconta Vittorio Susinno di CasaPound Palermo - "oggi sarebbero dovuti tornare coi rinforzi, ma per fortuna i reparti dei carabinieri non si sono visti alle case popolari di via Messina Marine 53 C".

"Giovanni ha 35 anni, una famiglia di 7 componenti: la moglie e 5 figli minorenni, il più piccolo di 60 giorni. L’indicatore economico familiare supera di poco i 3000 euro annui e una casa proprio non riescono a permettersela. Hanno dovuto occupare 6 anni fa l’alloggio in cui vivono, cercando in tutti i modi di regolarizzare la proria posizione: autodenuncia, bollettini dell’affitto pagati, utenze corrisposte, udienze in Comune. La volontà e la pragmaticità di trovare una soluzione da parte loro non sono mai mancati. Ma non è bastato".

"Il Comune ha notificato lo sfratto esecutivo e in cambio ha offerto 400 euro mensili per un anno allo scopo di pagare l’affitto di una casa. Nel 2019 si vedrà se riattivare il contributo. Il problema è che nessun proprietario di immobili ha accettato queste condizioni, peraltro valide nel solo Comune di Villabate, e così a Giovanni non rimarrebbe che l’appartamento indicato dal Comune, con tracce di umidità ovunque e crepe su travi e pilastri: inagibile anche a detta degli assistenti sociali".

"Oggi siamo andati a conoscerlo, Giovanni, e con lui i suoi figli. Siamo andati per mettere a disposizione la nostra esperienza nel campo dell’emergenza abitativa. Siamo andati per documentare l’accoglienza che questo Stato riserva alle famiglie italiane in difficoltà.

Il confronto con quella riservata a chiunque giunga sulla nostra terra (anche senza averne titolo) è impietoso: 35 euro al giorno per garantire vitto e alloggio ad ogni immigrato contro 1 euro e 90 centesimi al giorno per garantire un tetto sopra la testa a ciascun componente di questa famiglia italiana".

"Dopo la denuncia di questa situazione ci adopereremo affinché si trovi una soluzione reale e concreta compatibile con le necessità di questa famiglia" - conclude Susinno - "e che nessuna di queste situazioni rimanga nascosta all’opinione pubblica".

