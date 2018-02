Falcone e Borsellino

Sfregiato il murales di Falcone e Borsellino a Milano

Sfregiato il murales che raffigura i due giudici nella zona dei Navigli a Milano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2018 - 09:00:46 Letto 388 volte

Solo sdegno, solo pena per chi può avere fatto un gesto del genere. Si alza forte la rabbia sui social per l'ennesimo atto di vandalismo che vede oggetto le figure dei giudici Falcone e Borsellino. Stavolta la denuncia arriva da Milano, zona Navigli: sul muro di Porta Ticinese, proprio sul murales, realizzato nel 2013 dal writer siciliano Tunus, che ritrae i due eroi dell'anti-mafia, qualcuno nei giorni scorsi ha disegnato una pistola rossa in mano a Falcone. La canna è puntata contro la fronte di Borsellino. Tra i primi a fotografare l'opera vandalizzata è Alvise Salerno, che così commenta: "Falcone e Borsellino, oggi, sono morti una seconda volta. (...) Milano, l'Italia intera, non può accettare questi gesti. Dietro un gesto, tanto stupido quanto schifoso, si può nascondere qualcosa di ancora più tragico"

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!