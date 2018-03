prostituzione

Sfruttamento della prostituzione, tre arresti

Sfruttavano giovanissime loro connazionali, la maggior parte minorenni, che arrivano in Italia, per essere avviate alla prostituzione

Pubblicata il: 22/03/2018

Sfruttavano giovanissime loro connazionali, la maggior parte minorenni, che arrivano in Italia, per essere avviate alla prostituzione. E’ l’accusa contestata dalla Procura distrettuale di Catania ai nigeriani Pat Eghaeva, di 43 anni, arrestata dalla Polizia (Squadra Mobile di Catania, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Palermo e Caserta) a Caserta, e alla coppia Kate Amayo, di 31 anni, e Adeniyi Moroof Badmus, di 34 anni, arrestati a Palermo.

Alla prima sono contestati il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta di persone con l’aggravante di aver agito in danno di minori, in concorso con complici in Nigeria e in Libia, esponendo le vittime ad un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica e per aver anche contribuito alla commissione del delitto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; alla coppia viene addebitato lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di giovani connazionali.

Le indagini erano state avviate nel dicembre dello scorso anno dalla squadra mobile di Catania, su delega della Procura di Catania, sulla denuncia di una vittima, una minorenne, che aveva viaggiato con la “madame” Pat e altre due sue giovani connazionali, sbarcate a Catania il 14 luglio del 2017 da nave Diciotti che le aveva soccorse portandole al porto di Catania assieme a oltre 1.400 migranti.

