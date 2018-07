arrestato per furto

Sfugge al primo controllo ma viene inchiodato da un particolare: ladro ritrovato e arrestato

Sembra uscito da un film l'arresto di un 32enne palermitano, scoperto colpevole di furto aggravato grazie a un illuminante dettaglio trasmesso via radio

Un caso degno di un film poliziesco, quello che ha portato all'arresto del 32enne palermitano Fabio Tirone, inchiodato dagli agenti della polizia di Stato per furto aggravato. L'uomo, che ha saccheggiato quasi per intero un esercizio commerciale, inizialmente stava per farla franca; un dettaglio fisico però gli è costato molto caro.

La notte scorsa, durante il consueto controllo del territorio, gli agenti del commissariato "Libertà" hanno notato Tirone in via Brigata Aosta. L'uomo, conosciuto per i suoi precedenti di polizia, era appoggiato su un’auto in sosta. Insospettiti dalla sua presenza in zona a quell’ora, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo ad un controllo: nulla di anomalo, strade che si dividono e pattugliamento che ricomincia. Durante il controllo, però, agli agenti non è sfuggita la vistosa fasciatura sulla gamba sinistra di Tirone: proprio questo particolare nel corso della notte si sarebbe rivelato decisivo. Qualche ora dopo infatti, ascoltando via radio una segnalazione di furto presso un esercizio commerciale di via Cantore con annessa descrizione del colpevole, gli agenti hanno collegato quanto vissuto poco prima: si trattava proprio di Tirone, la cui fasciatura era stata evidenziata anche dalla sala operativa della Questura. Il giovane è stato intercettato dai poliziotti pochi istanti dopo a bordo della propria auto, presso un distributore di carburante; accortosi dell’imminente arrivo della “volante”, ha messo in moto la vettura e ha tentato di sfuggire al controllo, senza successo.

Durante le verifiche, Tirone è andato in escandescenze e ha iniziato a minacciare gli agenti con frasi oltraggiose, tentando anche di aggredirli fisicamente; solo con l’arrivo di altre pattuglie si è riusciti a placare il suo impeto e a sottoporlo ad accurata perquisizione: il trentaduenne nascondeva numerose monete e banconote di diverso taglio. Il controllo è stato esteso anche alla sua vettura, dove, all’interno di un sacchetto nascosto nel vano alloggiamento della ruota di scorta, sono state rinvenute altre centinaia di monete di vario genere. Il caso sembrava ormai risolto, ma ci sarebbe stata ancora qualche sorpresa: nel corso del controllo è saltata fuori un'altra auto a disposizione di Tirone, trovata in sosta non distante dal luogo dove era stato fermato: al suo interno è stata rinvenuta la parte mancante della refurtiva: un registratore di cassa, una bilancia pesa alimenti e un televisore a schermo piatto. Nelle immediate vicinanze invece, all’interno di un contenitore della spazzatura, è stato trovato un sacco contenente due cassetti in acciaio con dentro vari documenti cartacei, ovvero gli altri ammanchi dell’esercizio commerciale derubato.

Il valore della merce ritrovata ammonta a circa 3.500 euro, mentre il valore complessivo delle monete è di circa 400 euro. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Per Tirone sono scattate le manette, per i reati di furto aggravato, e oltraggio, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e il giovane condotto al carcere “Lorusso” di Pagliarelli, a Palermo.

