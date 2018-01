Sgarbi

Sgarbi: ''Il Tribunale di Palermo non può processare lo Stato''

''Il Tribunale di Palermo non può processare lo Stato, processi pure la mafia...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2018 - 14:55:41 Letto 350 volte

“Il Tribunale di Palermo non può processare lo Stato, processi pure la mafia. Nel comportamento della Procura ci sono profili eversivi”. Così Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni culturali in Sicilia, introducendo nella sala “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea siciliana, il docu-film dal titolo “Generale Mori – Un’Italia a testa alta” di Ambrogio Crespi, alla presenza del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, entrambi imputati per la trattativa Stato-mafia.

Una proiezione annunciata tre giorni fa e voluta dall’assessore ai beni culturali in collaborazione con il Presidente dell’Ars Gianfrnco Miccichè che ha causato da subito proteste e polemiche.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!