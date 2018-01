sgarbi

Sgarbi in corsa per le elezioni nazionali: ''Faccio perdere il centrodestra''

''Il Movimento Rinascimento è l’unica cosa interessante di questo futuro politico...''

"Il Movimento Rinascimento è l’unica cosa interessante di questo futuro politico, io ho rotto con tutti, corro da solo, faccio liste uninominali in tutti i collegi per far perdere il centrodestra. Faremo un risultato tra il 7 e il 10 percento”. È la sfida lanciata da Vittorio Sgarbi, che tenta di replicare a livello nazionale l’operazione fatta in Sicilia in occasione delle elezioni amministrative.

“Proporremo qualcuno che ha insieme la capacità polemica di Grillo ma anche delle idee in zucca. Noi saremo lo strumento per rendere ancora più evidente l’ingovernabilità, visto che dalle urne non uscirà nessuna maggioranza”, prosegue il critico d’arte ai microfoni di ECG, programma di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Secondo Sgarbi il Movimento Cinque Stelle sarebbe solo “Una alternativa al voto di chi scrive ‘merda’. Invece di ‘merda’ scrivi Grillo e diventa un partito. È un voto di persone che non usando il cervello pensano di contestare in quel modo”. E di Di Maio dice che “è bello da vedere nell’imitazione che ne fa De Luca, uno che non ha studiato nulla, che si veste da manichino, che fa la fighetta. Puoi votare uno così? Poi è chiaro che gli elettori votano ciò che gli assomiglia. Poi Grillo si è completamente ritirato, quindi uno non vota Grillo, vota le scorregge di Grillo”.

