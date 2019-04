Sgombero del campo nomadi a Palermo, Gelarda: ''Chiusa pagina vergognosa per la storia della città''

Sgombero campo rom

Sgombero del campo nomadi a Palermo, Gelarda: ''Chiusa pagina vergognosa per la storia della cittÓ''

''╚ un momento importante per la cittÓ di Palermo: finalmente dopo tanti, troppi anni, il campo nomadi della Favorita viene sgomberato e tornerÓ ai cittadini palermitani'', Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo.

"È un momento importante per la città di Palermo: finalmente dopo tanti, troppi anni, il campo nomadi della Favorita viene sgomberato e tornerà ai cittadini palermitani".

Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali del partito.

"Palermo viene liberata da questa vergogna, ma non grazie al sindaco Orlando - aggiunge l'esponente del Carroccio - . È dovuta infatti intervenire la Procura per costringere il primo cittadino a sgomberare le baracche".

Intanto, per conoscere i termini e le modalità dello sgombero, ma soprattutto i piani di risistemazione delle famiglie rom che lasceranno il campo, la Lega chiede un incontro urgente con il sindaco e con l'assessore Mattina.

"Siamo disposti a collaborare, come credo tutti i palermitani - dice Gelarda - purché ci vengano dette le cose chiaramente e non si cerchino scorciatoie che non siano a vantaggio della città. Chiediamo la pulizia e la bonifica del campo, una volta terminate le operazioni di sgombero. Auspichiamo inoltre un incontro con il governo Musumeci - conclude Gelarda - visto che l'area è di proprietà regionale, per conoscere quale è il progetto per la sua riqualificazione".

