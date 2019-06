baby gang

Sgominata baby gang di ladri a Mondello: un arresto e due minorenni denunciati

Arrestato un 18enne e denunciati due minorenni, responsabili di aver fatto man bassa di cellulari ed effetti personali sulla spiaggia di Mondello.

La polizia di stato potenzia il dispositivo di sicurezza nelle zone balneari, raccogliendo i primi frutti: con l’arresto di un 18enne e la denuncia di due minorenni, responsabili di aver fatto man bassa di cellulari ed effetti personali riconducibili a cittadini che sostavano proprio sulla spiaggia di Mondello.

Frenetiche le fasi della individuazione e cattura dei malviventi, efficace esempio di tecnologia applicata alla tradizionale caparbietà operativa dei poliziotti su strada: le vittime, subito dopo essersi accorte del furto subito, hanno incrociato una pattuglia di agenti cui hanno comunicato l’accaduto. I poliziotti, tempestivamente, sfruttando l’applicazione di geolocalizzazione, installata sugli smartphone di ultima generazione e quidi anche sugli esemplari rubati sono riusciti a mappare il percorso di fuga dei malviventi. I tre giovani ladri, insieme alla refurtiva, sono stati così rintracciati a bordo di un bus di linea. Per sviare gli agenti, i ladri hanno cambiato vettura amat ma non sono mai stati persi di vista fin quando non sono stati fermati e perquisiti sull’autobus.

Gli agenti hanno rinvenuto una sacca con dentro quattro cellulari, tre dei quali sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari ed a loro sono stati riconsegnati. Il 19enne è stato arrestato ed i suoi complici denunciati, a piede libero.

Fonte: Polizia Municipale

