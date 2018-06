furti e ricettazione di rame

Sgominata banda di ladri di rame: cacciavano ''oro rosso'' in tutta la Sicilia *VIDEO*

Un vero e proprio sodalizio criminale che agiva in tutta l'Isola ai danni dei settori pubblico e privato. Tra le attivitÓ ''extra'' della banda anche furti ai Leroy Merlin di Palermo

Duro colpo al traffico di rame a pochi giorni dall'iniziativa "Action Day" promossa da Europol, alla quale hanno aderito 12 stati membri dell’Unione Europea compresa l’Italia. Al termine di una lunga e complessa attività investigativa, i carabinieri di Cefalù hanno dato esecuzione a 10 misure cautelari emesse dal gip di Termini Imerese: 9 arresti domiciliari e un obbligo di dimora nel Comune di Palermo.

Sgominata una vera e propria banda, tutta palermitana, composta da: Antonino Alvarez, Salvatore Renda, Giuseppe Giuliano, Francesco Briamo, Pietro Lo Casto, Carmelo Di Stefano, Marco Algeri, Damiano Algeri e Davide Ferrante, tutti agli arresti domiciliari, e Girolamo Alvarez, destinatario di obbligo di dimora a Palermo. Il sodalizio è stato individuato come responsabile di vari furti in tutta la Sicilia, nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta.

L’indagine è stata avviata nei primi mesi del 2017 dai carabinieri di Finale di Pollina, a seguito di una ripetuta serie di furti del prezioso “oro rosso” perpetrati tra i comuni di Cefalù, Finale di Pollina e Campofelice di Roccella. A derubare varie società del settore della distribuzione dell’energia, sarebbero stati Renda e Alvarez. Così le indagini sono proseguite, e grazie a prolungate indagini tecniche, pedinamenti e riscontri sul territorio, diventava sempre più concreta l'ipotesi dell'esistenza di un vero proprio sodalizio criminale, composto da dieci persone.

Una vera élite di ladri di rame, che grazie all'esperienza era riuscita a “brevettare” un sistema universale: una canna da pesca con una tronchesina sull’estremità, opportunamente costruita per raggiungere i cavi dell’alta tensione e tranciarli. L’indagine ha consentito di far luce su ulteriori 50 furti di rame (la maggior parte effettuati sui tralicci della pubblica illuminazione) e la conseguente ricettazione di circa 6 tonnellate di oro rosso per un valore di oltre 300.000 euro, ma anche sei furti in appartamento e altri quattro ai danni di due ipermercati Leroy Merlin di Palermo, a seguito dei quali erano stati ricettati attrezzi agricoli e refurtiva varia per circa 200.000 euro.





