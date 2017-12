omicidio

Sgozzato e sciolto nell'acido: fermati i due assassini di Andrea La Rosa

Non volevano restituire ad Andrea La Rosa un prestito in denaro e per questo lo avrebbero prima sgozzato e poi avrebbero tentato di scioglierlo nell'acido.

15/12/2017

Non volevano restituire ad Andrea La Rosa un prestito in denaro e per questo lo avrebbero prima sgozzato, nella cantina di casa, e poi avrebbero tentato di scioglierlo nell'acido, senza riuscirci.

È l'accusa mossa nei confronti di Raffaele Rullo e sua madre Antonietta Biancaniello, fermati dai carabinieri di Milano su disposizione della Procura Milanese per l'omicidio e la soppressione del cadavere del 35enne ex calciatore di serie C e neo direttore sportivo del Brugherio calcio (Monza), scomparso il 14 novembre scorso. Ad ucciderlo sarebbe stato Rullo, con la complicità della madre. I due avrebbero poi acquistato acido per sciogliere il cadavere, riuscendoci solo parzialmente.

Il corpo di Andrea La Rosa era stato trovato all'interno di un'auto. La vettura è stata notata dai militari lungo la Milano-Meda, all'altezza del comune di Varedo, in provincia di Monza-Brianza dai militari, ferma, mentre la donna stava tentando di liberarsi del cadavere.

