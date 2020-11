Coronavirus

Shopping natalizio, l'esperto Galli avverte: ''Con liberi tutti fatale terza ondata''

L'infettivologo Massimo Galli commenta gli assembramenti visti in molte città per lo shopping natalizio.

Pubblicata il: 30/11/2020

"E' evidente che, se non si mantengono le precauzioni necessarie a limitare la diffusione dei contagi da Sars-CoV-2, non potremo che rivedere una situazione simile a quella che abbiamo già vissuto, arrivando cioè a una terza ondata di Covid-19." Per l'infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano Massimo Galli, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3, "è fatale che sia così".

Commentando gli assembramenti visti in molte città per lo shopping natalizio, l'esperto avverte che "abbiamo ancora moltissimo virus che circola". Troppo, in tutto il Paese, "per pensare di tornare a un liberi tutti appena avuto un accenno di risultato" dalle restrizioni disposte contro la seconda ondata.

