Si aggravano le condizioni della donna incinta e positiva al Coronavirus

Adesso la giovane è intubata e sedata per poterla meglio curare.

Pubblicata il: 26/05/2020

Brutte notizie. Si è aggravata la 34enne originaria del Bangladesh ma residente da anni a Palermo e rientrata venerdì da Londra con un volo via Roma.

La donna è stata ricoverata nella notte fra domenica e lunedì dopo essere stata soccorso con un’ambulanza.

Adesso la giovane è intubata e sedata per poterla meglio curare. Presenta difficoltà respiratorie severe per le quali è stato necessario procedere così. essendo al settimo mese di gravidanza (28esima settimana) si sta valutando l’ipotesi di un parto cesareo per mettere al sicuro il bambino ma bisogna valutare anche le condizioni di sviluppo del piccolo prima di procedere.

