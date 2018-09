grossa voragine

Si apre una voragine in via Rampolla a Palermo

Una voragine si è aperta in nottata in via Cardinale Rampolla a Palermo...

18/09/2018

Incredibile ma vero. Una voragine si è aperta in nottata in via Cardinale Rampolla a Palermo all'altezza del civico 4. Il manto stradale e parte del marciapiedi sono crollati nelle cantine della palazzina alle spalle. Sono in corso verifiche sulla stabilità del palazzo.

Intanto il presidente dell'associazione Vivo Civile, Marcello Robotti, ha espresso preoccupazione:

"Si è aperta una grossa voragine di fronte una palazzina di via Rampolla. Di fianco c'è un asilo - scrive nel suo profilo Facebook -. Non per fare allarmismi ma non sarebbe il caso di farli uscire da li?"

