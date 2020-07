Dimissioni D'agostino

Si dimette D'agostino. Orlando: ''Prendo atto che ha valutato di non poter raggiungere obiettivi che si era dato''

Si dimette l'assessore D'Agostino. Orlando: ''Terrò per il momento per me le relative deleghe''.

17/07/2020

"Prendo atto che l'assessore D'agostino, cui avevo chiesto una verifica quotidiana sul piano di uscita dall'emergenza del cimitero, non ha ritenuto di poter raggiungere i risultati che lui stesso si era prefisso ed aveva annunciato. Terrò per il momento per me le relative deleghe."

Lo dichiara Leoluca Orlando.

