Scomparsi da cinque giorni, giallo a Capaci

Indagini in corso dei carabinieri sulla scomparsa di Giovanni Guzzardo e di Santo Alario

Una vicenda che gradualmente ha assunto i contorni del giallo. Indagini in corso dei carabinieri sulla scomparsa di Giovanni Guzzardo, 46enne di Caccamo, e del palermitano Santo Alario, di 42 anni. Il primo titolare di un bar a Capaci, il secondo impiegato dello stesso locale. Di loro non si hanno più notizie da cinque giorni. I familiari dei due hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Guzzardo gestisce ed è proprietario del Bar Avana in Piazza Cataldo. Alario lavorava lì. I familiari hanno lanciato un appello: "Giovanni e Santo vi aspettiamo tutti a braccia aperte! Tornate a casa". I due sono partiti da Capaci nei giorni scorsi.



Erano diretti a Ventimiglia di Sicilia. La Fiat Panda con la quale si erano allontanati è stata trovata nelle campagne di Caccamo. Il commerciante e il commesso da giorni non rispondono al telefono a parenti e amici.

