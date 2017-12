truffa

Si è finta morta per prendere i soldi dell’assicurazione sulla vita.

24/11/2017

Si è finta morta per prendere i soldi dell’assicurazione sulla vita. Protagonisti di questa vicenda Victoria Maribel Pignatiello e il suo compagno Antonio Michele Maria Pace.

Come racconta il Giornale di Sicilia, i due per prendere i soldi della polizza hanno falsificato tutto sul fantomatico incidente costato la vita alla donna. Una scheda (fasulla) del 118 ha confermato l’accaduto, e persino un certificato di morte, con timbri e firme di medici che quel cadavere non l’avevano tuttavia mai visto. Tutto finto, ma apparentemente così vero da consentire alla coppia di incassare i quasi 190 mila euro dall’assicurazione. Il piano era riuscito e l’assicurazione aveva sborsato i soldi.

Ma un impiegato postale ha acceso i riflettori sulla vicenda segnalando l’anomala apertura di diversi conti postali in tre diversi uffici. Le indagini hanno fatto scoprire la truffa. Contattati i genitori della donna, ignari di tutto, hanno confermato che la figlia era viva e lavorava in un negozio in via Roma.

Adesso il giudice ha condannato ad un anno la donna e un anno e mezzo il compagno. Inoltre i due devono restituire la provvisionale incassata dall’assicurazione.

