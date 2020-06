parapendio

Si lancia con il parapendio ma si schianta sui binari. Tragedia a Trappeto

A Trappeto, un uomo è caduto con il parapendio, schiantandosi sui binari.

22/06/2020

Ancora una tragedia nel Palermitano. A Trappeto, un uomo è caduto con il parapendio, schiantandosi sui binari. Era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, ma stamattina non ce l'ha fatta.

Dalle prime ricostruzioni, Sandro Inghilleri, un quarantanovenne di Partinico, è caduto ieri pomeriggio lungo la strada intercomunale tra Trappeto e Balestrate, nei pressi del cimitero comunale di Trappeto. Si è lanciato dalla costa rocciosa con pareti a picco, che sovrasta Trappeto in direzione di Balestrate, ma qualcosa è andato storto.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato a Villa Sofia in gravissime condizioni, ma stamattina è giunta la notizia della morte. Nelle operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco. I carabinieri indagano su quanto accaduto.

