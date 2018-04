parcheggiatore abusivo

Si rifiuta di dare dei soldi al parcheggiatore abusivo e trova l'auto danneggiata

Aveva parcheggiato la sua auto in via Bara dell'Olivella a Palermo, ma al ritorno ha trovato la sua vettura danneggiata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/04/2018 - 11:32:55 Letto 389 volte

Aveva parcheggiato la sua auto in via Bara dell’Olivella a Palermo, ma al ritorno ha trovato la sua vettura danneggiata. Per questo la Polizia di Stato ha denunciato un parcheggiatore abusivo, S.G. di 45 anni, accusato di violenza privata e di danneggiamento aggravato. L’uomo messo alle strette dagli agenti ha ammesso di avere danneggiato l’auto della donna.

L’automobilista non aveva pagato l’obolo richiesto dal parcheggiatore che per ripicca ha graffiato la carrozzeria dell’auto. La donna insieme ai figli stava andando a vedere lo spettacolo al Teatro Massimo. Ha trovato un parcheggio nei pressi di Palazzo Branciforte, una zona presidiata da diversi parcheggiatori abusivi. Uno di questi le si è avvicinato e gli ha chiesto uno o due euro per parcheggiare. La donna si è rifiutata e al suo ritorno verso mezzanotte ha trovato la vettura danneggiata.

