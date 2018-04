Incidente

Si schianta con la bici contro un'auto, grave un sedicenne a Palermo

Un sedicenne, a bordo di una bicicletta, si è schiantato contro un automobile in via Libertà, è ricoverato in gravissime condizione all'ospedale Villa Sofia

Pubblicata il: 21/03/2018

Un sedicenne, G.T., è ricoverato in gravissime condizione all'ospedale Villa Sofia dopo un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Palermo. Il giovane, a bordo di una bicicletta, si è schiantato contro un'automobile in via Libertà. Subito soccorso dai sanitari del 118, è arrivato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso.

Il sedicenne, dopo le prime cure, è stato trasferito al trauma center: nell'impatto il ragazzo ha riportato un trauma cranico commotivo, un edema cerebrale, un trauma toracico e addominale con la rottura di un rene, sul quale si è intervenuti subito, frattura di femore.

