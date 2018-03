Stazione metrolitana

Si stacca un pannello e colpisce una donna, tragedia sfiorata a Palermo

Poteva essere una tragedia, pannello d'alluminio staccatosi dalla pensilina della stazione metrolitana Vespri

Pubblicata il: 02/03/2018

Poteva essere una tragedia. Si è staccato un pannello d’alluminio dalla pensilina della stazione della metro Vespri in piazzetta Rita Levi Montalcini ed è caduta addosso a una donna che è rimasta ferita.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito la donna all’ospedale più vicino. Intanto una seconda lastra si sta staccando per le forti raffiche di vento. Una squadra dei vigili del fuoco è accorsa sul posto per mettere in sicurezza la zona e valutare insieme ai tecnici di Rfi se interrompere la circolazione ferroviaria. La donna è ferita ma non gravemente.

