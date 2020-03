scuola

Si torna a scuola, domani torna a suonare la campanella a Palermo e in provincia

Da mercoledì scorso nelle varie scuole sono iniziate le pulizie straordinarie e di sanificazione.

Pubblicata il: 02/03/2020

Vacanze finite. Tutti a scuola domani mattina a Palermo e in provincia. La campanella suonerà regolarmente dopo che martedì della scorsa settimana il presidente della Regione, a seguito dei 3 casi di coronavirus di altrettanti bergamaschi giunti a Palermo, aveva disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di Palermo e provincia, di ogni ordine e grado, dal 26 febbraio fino a lunedì 2 marzo 2020. Da mercoledì scorso nelle varie scuole sono iniziate le pulizie straordinarie e di sanificazione che, concluse, consentiranno domani la ripresa regolare delle attività scolastiche.

Questo il quadro delle aperture e chiusure delle scuole e dei provvedimenti adottati secondo quanto ha stabilito il Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, nelle province di Pesaro-Urbino e Savona l’attività didattica è sospesa fino all’8 marzo.

