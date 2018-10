degrado

''Siamo invasi dai topi, aiutateci'', l'appello di una madre *VIDEO*

Un terreno abbandonato e sequestrato, sta facendo diventare pazze alcune famiglie che abitano lì che da mesi ormai, combattono una lotta impari contro i topi che proliferano.

Siamo in via Mulini a Monreale, a due passi dalla circonvallazione. Un terreno abbandonato e sequestrato, sta facendo diventare pazze alcune famiglie che abitano lì che da mesi ormai, combattono una lotta impari contro i topi che proliferano a centinaia in quest’area verde posta sotto sequestro e sotto amministrazione giudiziaria.

A lanciare il grido d’allarme Cinzia Martelli, madre di tre figli, costretta a dormire in auto perché la propria casa è invasa dai topi. In un solo mese ne ha uccisi 150 con veleno e trappole.

Trappole che ha disseminato in tutta la sua casa, lasciata vuota, per paura che i topi potessero mordere i propri figli.

Ecco il loro racconto in questo video:





