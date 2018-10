Formazione Professione

Sicilia, Formazione Professione: possibile graduatoria entro fine anno

''Possibile sblocco dell'avviso numero 8 della formazione professionale e ci aspettiamo che l'Assessore Lagalla comunichi al più presto una data effettiva di pubblicazione della graduatoria'', lo ha detto Marianna Caronia.

31/10/2018

Lo ha dichiarato oggi Marianna Caronia al termine della Commissione "Lavoro" in Assemblea Regionale Siciliana, sulla possibile graduatoria entro fine anno della fomazione professionale:

"Abbiamo appreso del sostanziale sblocco dell'avviso numero 8 della formazione professionale e ci aspettiamo che l'Assessore Lagalla comunichi al più presto una data effettiva di pubblicazione della graduatoria e di materiale avvio delle attività formative, senza aspettare la conclusione dell'avviso in corso."

Solo così - spiega Caronia - si darà una opportunità di formazione ad almeno 25.000 giovani che fino ad ora ne sono stati esclusi e per dare piena operatività agli enti e ai lavoratori della formazione.

Sono certa che da parte del governo sarà massimo l'impegno per recuperare il tempo perduto. Per dare una risposta alle decine di migliaia di ragazzi e ragazze che hanno nella formazione professionale una concreta opportunità e per dare dignità professionale ai tanti lavoratori del settore."

"Per questo oggi in Commissione lavoro all'assemblea regionale - conclude -, col sostegno pressoché unanime di tutte le forze politiche, ho chiesto che per alcune settimane un congruo numero di dipendenti sia distaccato per velocizzare gli aspetti burocratici per la pubblicazione delle graduatorie ed il materiale avvio dei corsi di formazione.

Si fa tanto parlare in queste settimane di “Fuga di cervelli”; oggi il governo ha una grande opportunità per dare a questo giovani una risposta concreta ed una speranza per accrescere le proprie capacità e competenze per il mondo del lavoro."

