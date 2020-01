norma bocciata

Sicilia: Governo riscrive norma bocciata

''Non rimandabile confronto con Governo e Presidente della Regione'', hanno dichiarato Catalfamo e Caronia (Lega).

Pubblicata il: 22/01/2020 - 21:21:13

Il Governo ha presentato all'Ars un emendamento di riscrittura dell'articolo 1 - bocciato ieri - del disegno di legge di autorizzazione per l'esercizio provvisorio, che prevede il bilancio in dodicesimi per quattro mesi (era di tre mesi). In apertura dei lavori parlamentari, il capogruppo della Lega, Antonio Catalfamo, ha annunciato: "Ci limiteremo a votare solo le parti del ddl che riguardano gli stipendi e ci asterremo sulle altre norme, intanto ritiriamo i nostri emendamenti".

"Quanto avvenuto ieri in Aula non può essere sottovalutato né considerato un mero incidente di percorso. È piuttosto sintomatico di un difetto e una carenza di comunicazione fra il Governo e la maggioranza in Assemblea Regionale Siciliana."

Lo dichiarano Antonio Catalfamo e Marianna Caronia, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Gruppo parlamentare della Lega all'Assemblea Regionale Siciliana, ricordando che oggi "la Lega ha votato l'esercizio provvisorio nel suo complesso per senso di responsabilità, perché occorre che la macchina amministrativa non resti paralizzata e si diano risposte urgenti a quanti dipendono dal bilancio della Regione."

I due esponenti leghisti affermano di non essere "pienamente soddisfatti, perché crediamo che in questa fase ci si dovesse limitare a un provvedimento snello ed essenziale, rimandando a un successivo confronto con il Governo alcuni temi programmatici che riteniamo importantissimi. Anche per questo e a conferma proprio del senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato i lavori d'Aula, la Lega ha ritirato i propri emendamenti."

"Adesso - concludono Catalfamo e Caronia - non è possibile rimandare un momento d'incontro, confronto e dialogo con il Governo e con il Presidente della Regione, che ci auguriamo possa avvenire già nei prossimi giorni."

