Sicilia in zona arancione, Musumeci: ''Contraddizioni legate alla linea dura del Governo''

La Sicilia domani entra in zona arancione, ma la curva dei contagi Covid nell'isola continua a mantenersi stabile.

Pubblicata il: 14/03/2021

"La Sicilia domani entra in zona arancione, ma la curva dei contagi Covid nell'isola continua a mantenersi stabile. E' una delle contraddizioni legate alla linea dura adottata del governo", come sottolinea il Governatore Nello Musumeci.

"Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge, a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti: abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi".

