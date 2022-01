Zona arancione Sicilia

Sicilia in Zona arancione? Musumeci smentisce: ''Dati al momento sono dalla nostra parte''

''Ogni giorno la situazione può mutare anche nello spazio di qualche ora, dobbiamo continuare a essere prudenti'', ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

Pubblicata il: 20/01/2022

"Zona arancione vicina per la Sicilia? Spero di no, i dati al momento sono dalla nostra parte. Però ogni giorno la situazione può mutare anche nello spazio di qualche ora. Dobbiamo continuare a essere prudenti, sta aumentando il numero delle prime e delle terze dosi". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ai cronisti in video-conferenza stampa.

Fonte: Ansa

