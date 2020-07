Coronavirus

Sicilia ultima per numero di tamponi, ma dall'Assessorato alla Salute filtra serenità

La Sicilia è ultima per numero di tamponi effettuati: 4.734,9 ogni 100mila abitanti.

14/07/2020

La Sicilia è ultima per numero di tamponi effettuati: 4.734,9 ogni 100mila abitanti, si legge su Repubblica. Le statistiche della settimana fra il 6 e il 12 luglio assegnano all’Isola un primato che fa discutere. "Ma è un dato che non deve sollevare alcuna preoccupazione — spiegano dall’assessorato alla Sanità — perché oggi i tamponi si fanno solo in presenza di determinate situazioni previste dai protocolli: ai sintomatici e prima dei ricoveri in ospedale. Per fortuna, oggi la situazione in Sicilia è ottimale, anche se la guardia non va abbassata".

Che il contagio si sia fermato lo conferma l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute: nelle passate 24 ore si è registrato in Sicilia un solo caso di coronavirus e non c’è stato alcun decesso. In totale, i casi registrati nell’Isola dall’inizio dell’epidemia salgono a 3.100, mentre le vittime restano 283. Infine sono 123 i positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.016 tamponi, mentre il numero totale è di 236.158. Sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come negli ultimi sei giorni. In 117 si trovano in isolamento domiciliare.

"Nessun elemento di preoccupazione — ribadiscono dalla task force dell’assessorato — e le risorse in campo sono adeguate. Al punto che la Regione ha potuto anche sostenere gli uffici di sanità marittimi e di frontiera, strutture del ministero della Salute, nella nuova emergenza migranti". Ieri a Lampedusa è arrivata un’apparecchiatura per fare i tamponi.

