Sicilia zona arancione, Musumeci: ''Io avevo chiesto l'area rossa''

''Io avevo chiesto l'istituzione dell'area rossa. Pazienza'', così il presidente della Regione Nello Musumeci.

08/01/2021

"Io avevo chiesto l'istituzione dell'area rossa. Pazienza". Così il presidente della Regione Nello Musumeci ha commentato la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha inserito la Sicilia la Sicilia in area arancione da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio. Il Governatore lo ha detto conversando con i giornalisti all'ingresso dell'Albergo delle Povere di Palermo dove, insieme con il leader della Lega Matteo Salvini, sta effettuando una visita.

"Siamo preoccupati per l'attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia", continua il presidente della Regione.

"Nonostante l'indice Rt dell'Isola non prevedesse infatti questa classificazione - aggiunge il Governatore -, con grande senso di responsabilità, abbiamo così previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio"

Fonte: Ansa

