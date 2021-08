Sicilia zona gialla

Sicilia zona gialla, l'invito di Orlando: ''Rispettare le limitazioni e vaccinarsi'' *VIDEO*

''Invito tutti i cittadini a rispettare le limitazioni e a vaccinarsi. La vaccinazione Ŕ l'unica alternativa al dilagare di questa pandemia'', ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Pubblicata il: 30/08/2021

"Da oggi l'intera Sicilia è zona gialla. Invito tutti i cittadini a rispettare le limitazioni e a vaccinarsi. La vaccinazione è l'unica alternativa al dilagare di questa pandemia.

Da oggi, inoltre, a Palermo è possibile prenotarsi per avere inoculato il vaccino in una delle 56 farmacie della provincia. Che è la prima in Sicilia a praticare questa ulteriore agevolazione.

La nostra salute, la vita delle persone dipendono dal rispetto delle prescrizioni e soprattutto dalle vaccinazioni".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

