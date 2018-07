tabacchi di contrabbando

Sigarette di contrabbando: sequestrati 45 chili tra Ballarò e Bagheria, due arresti

Finanzieri impegnati su due fronti per prevenire il traffico illegale di tabacchi lavorati

Due distinte operazioni, circa 45 chili di sigarette di contrabbando e 600 euro di incassi sequestrati: questo il bollettino al termine dell'azione dei finanzieri di Palermo e Bagheria.

A Palermo, in una popolare via di Ballarò, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego del capoluogo hanno notato un uomo esporre su una bancarella improvvisata delle sigarette, risultate essere di contrabbando e destinate alla vendita, per 7 chili complessivi. Grazie all'unità cinofila anticontrabbando "T.L.E.", il cui cane-agente aveva segnalato la presenza di tabacco nell’androne di un palazzo adiacente alla bancarella, i finanzieri hanno esteso il controllo: rinvenuti ulteriori 17 chili di sigarette di contrabbando. Le sigarette sono state sequestrate e il responsabile, un palermitano di 28 anni, è stato immediatamente tratto in arresto, giudicato per direttissima e posto agli arresti domiciliari.

I finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno invece operato in sinergia con gli agenti del Commissariato di Polizia, procedendo al sequestro di circa 20 chili di sigarette di contrabbando nei confronti di un uomo che vendeva i tabacchi illegalmente. Le sigarette sono state sequestrate e il responsabile, un 50enne palermitano residente a Bagheria, su disposizione del magistrato di turno è stato arrestato in attesa di giudizio.

