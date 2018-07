sequestro

Sigilli al lido ''Acapulco Beach'', ma non chiude: sequestrato per la terza volta

Già sottoposto alla misura un mese fa, il lido aveva riaperto i battenti come se nulla fosse

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2018 - 09:26:28 Letto 388 volte

Già sottoposto a sequestro circa un mese fa, aveva riaperto i battenti come se nulla fosse: ieri la polizia di Stato è intervenuta sulla paradossale situazione del lido balneare “Acapulco Beach”, sul lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura. Nonostante i sigilli - poiché privo delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa e posto su area demaniale - il lido continuava a esercitare l'attività.

I controlli dei poliziotti del commissariato di Mondello, in collaborazione con personale della polizia municipale e con l’ausilio della Capitaneria di Porto, hanno portato a un nuovo provvedimento di sequestro: è il terzo nell’arco di un mese. Stavolta, oggetto del provvedimento una struttura in muratura, un servizio igienico con relativi arredi, e attrezzatura varia utilizzata per allestire il lido balneare, come lettini e ombrelloni.

I due gestori del lido, i palermitani G.G., 58 anni e F.G., 40, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di terreni o edifici aggravata, invasione di area demaniale marittima protetta e violazione di sigilli. Al termine delle operazioni, l'area dove era stato allestito il lido balneare abusivo è stata affidata in custodia giudiziale all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

