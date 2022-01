no vax

Sileri ai no vax e no green pass: ''Vi renderemo la vita difficile. State a casa''

''Criticate vaccino e green pass, ma per venire in tv rispettate le regole'', dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

"Vi renderemo la vita difficile". Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, si rivolge così all'ospite no vax e no green pass nello studio di Di Martedì, su La7. "Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, per venire in tv la regola viene" rispettata, dice Sileri.

"State a casa... Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso", aggiunge rivolgendosi all'interlocutore.

"Non c'è stato nessun intento polemico nelle mie parole rivolte ai no vax. Non c'è nessuna volontà di introdurre ulteriori restrizioni. La 'vita difficile' si riferiva, - spiega ancora -, al fatto che dal primo febbraio entreranno in vigore le limitazioni per i non vaccinati e dal 15 febbraio l'obbligo vaccinale per gli over 50. In questo senso vanno intese le parole dette. Sarà difficile. Ma è già nei fatti", spiega all'Adnkronos Salute sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

