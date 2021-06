mix vaccini

Sileri: ''Mix vaccini sicuro. Si fa già in altri Paesi''

''Già si fa il mix di vaccini anti-Covid, che è sicuro e non ci sono rischi, se non un modesto incremento di reazioni avverse minori'', ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2021 - 16:23:35 Letto 470 volte

"In diversi Paesi del mondo, tra cui il Canada e Germania, già si fa il mix di vaccini anti-Covid, che è sicuro e non ci sono rischi, se non un modesto incremento di reazioni avverse minori". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Timeline' su SkyTg24. "Lo switch dei vaccini sembrerebbe dare una risposta immunitaria migliore. Questa modalità può rientrare nella normalità".

"Oggi contro le varianti del coronavirus Sars-CoV-2 occorre correre con le seconde dosi di vaccino. Ma il primo insegnamento è che dobbiamo migliorare il sequenziamento" ha detto Sileri, rispondendo alla domanda su che fine ha fatto il Consorzio italiano per il monitoraggio delle varianti, annunciato a fine gennaio. "I fondi sono stati stanziati, ma mi sto battendo per raddoppiarli: il primo budget richiesto è stato di 5 milioni di euro, ma chiederò un raddoppio".

Circolare su AstraZeneca a over 60

"Credo che quello che chiede De Luca, ulteriori chiarimenti, sia giusto" rimarca il sottosegretario alla Salute. "Dico che la circolare del ministero della Salute deve spiegare un po' meglio cosa si deve fare anche con il vaccino J&J. Da quella circolare si evince che per questi vaccini dovrebbe valere lo stesso discorso fatto per AstraZeneca. Andrebbe chiarito perché ci sono situazione in cui questa circolare è disattesa o interpretata diversamente. Questa tipologia di vaccini venga usata solo per gli over 60".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!