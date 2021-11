obbligo vaccinale

Sileri: ''Niente obbligo vaccinale per adulti o bambini''

''Non c'è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino'', ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

"Non c'è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino. Non stiamo lavorando assolutamente a questo, in nessuna fascia di età". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è desta', su Radio Cusano Campus.

Per quanto riguarda l'immunizzazione dei bambini, che sarà possibile una volta approvato il vaccino per la loro età, Sileri invita a "non fare fughe in avanti". E anche in questo caso "non vedo all'orizzonte la possibilità di un obbligo, per carità".

