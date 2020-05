''Silvia Romano è stata liberata'', l'annuncio del premier Conte

Silvia Romano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2020 - 18:34:43 Letto 352 volte

"Silvia Romano è stata liberata!". Lo annuncia Giuseppe Conte su Twitter. "Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna", aggiunge il presidente del Consiglio. "Silvia, ti aspettiamo in Italia!", scrive ancora Conte.

"Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia". Queste le prime parole della donna.

"Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato", ha confermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%": così ha detto all’ANSA Enzo Romani, il papà di Silvia rapita in Kenya nel novembre del 2018.

