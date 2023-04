Berlusconi ricoverato

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, il fratello Paolo: ''È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta''

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nell'ospedale milanese nei giorni scorsi, per alcuni accertamenti. Berlusconi, a quanto si apprende, è in terapia intensiva per problemi cardiovascolari ma la sua situazione sarebbe stabile.

La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Ma resta una situazione stabile che non mette in queste ore l'ex premier in pericolo di vita.

Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all'ex premier sono i familiari: tutti i figli, il fratello Paolo e Marta Fascina.

“È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono" dice Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale.

